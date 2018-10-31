Петропавловск-Камчатский, 1 ноября, 2018, 02:54 — ИА Регнум. Рабочие камчатского АО «Камголд», входящего в структуру компании «Ренова», принадлежащей российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу, намерены объявить забастовку вслед за рудником «Аметистовый». Людей не устраивает оплата и условия труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Тайрон Комфорт. Золото там, где ты его ищешь. 1934

Читайте также: Забастовку объявили на крупнейшем золоторудном месторождении Камчатки

«Проблемы начались в этом году. Людям урезали зарплаты, многим оформили низший разряд и выплачивают по нему минимальный размер оплаты труда. При этом все положенные надбавки, выплаты, а порой и премии включают в этот минимум. И это уже не вопрос наших пожеланий, сколько бы мы хотели получать, на мой взгляд, это прямое нарушение законодательства. Однако контролирующие органы отказываются реагировать на обращения — прокуратура отправляет нас в трудовую инспекцию, которая отсылает нас в суд», — привело слова зампреда профсоюза компании Александра КожевниковаИА Кам 24.

По словам профсоюзного активиста, в компании приняли нормы выработки золота до уровня содержания драгметалла в руде 11 граммов на тонну, хотя сейчас, как полагает Кожевников, содержание составляет около 3 граммов. Это решение привело к снижению премий работников.

«Кроме того, компания обязывает нас перед вахтами проходить медосмотры, но отказывается оплачивать время, потраченное на них. Рабочих не устраивают условия питания на руднике — у рабочего высчитывают за завтрак, обед и ужин, даже если он съел одну булочку в столовой», — добавил Александр Кожевников.

По словам профсоюзного активиста, рабочие АО «Камголд» уже сегодня планировали объявить забастовку и не выйти на работу. Но он объяснил им, что забастовку необходимо оформить в соответствии с действующим законодательством и официально уведомить руководство предприятия.

Читайте также: Губернатор Камчатки прервал отпуск в связи с забастовкой на «Аметистовом»

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября рабочие крупнейшего месторождения золота и серебра на Камчатке, «Аметистового», объявили забастовку. Людей не устраивает оплата труда, ухудшение условий труда. «Аметистовое» входит в структуру компании «Золото Камчатки», входящую в состав группы «Ренова», принадлежащей российскому миллиардеру Виктору Вексельбергу.

В руководстве «Золота Камчатки» не считают, что права рабочих нарушены. Бастующим грозят увольнениями. Губернатор региона Владимир Илюхин прервал отпуск и экстренно вылетел на полуостров в связи с ситуацией на месторождении. В правительстве региона заявили, что на «Аметистовом» не работают жители региона. Однако сами камчатцы в социальных сетях опровергают это заявление.