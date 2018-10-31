Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Официальное назначение на должность спецпосланника ООН по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена состоялось, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Сирии

«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении представителя Норвегии Гейра Педерсена на должность своего спецпосланника по Сирии», — сказал Дюжаррик.

Официальный представитель Гутерриша выразил ушедшему с поста спецпосланника по Сирии Стаффану де Мистуре благодарность за работу, за вклад в мирное урегулирование в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября де Мистура объявил о своей отставке с ноября 2018 г. по причинам личного характера. Он заявил, что «полон оптимизма» и верит в прорыв в деле мирного урегулирования в Сирии.

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30 октября стало известно, что на должность спецпосланника ООН по Сирии утвержден Педерсен, который до сих пор являлся норвежским послом в Китае.