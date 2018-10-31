Официально назначен новый спецпосланник ООН по Сирии
Нью-Йорк, США, 1 ноября, 2018, 02:43 — ИА Регнум. Официальное назначение на должность спецпосланника ООН по Сирии норвежского дипломата Гейра Педерсена состоялось, сообщил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь Антониу Гутерриш объявил сегодня о назначении представителя Норвегии Гейра Педерсена на должность своего спецпосланника по Сирии», — сказал Дюжаррик.
Официальный представитель Гутерриша выразил ушедшему с поста спецпосланника по Сирии Стаффану де Мистуре благодарность за работу, за вклад в мирное урегулирование в Сирии.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине октября де Мистура объявил о своей отставке с ноября 2018 г. по причинам личного характера. Он заявил, что «полон оптимизма» и верит в прорыв в деле мирного урегулирования в Сирии.
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30 октября стало известно, что на должность спецпосланника ООН по Сирии утвержден Педерсен, который до сих пор являлся норвежским послом в Китае.