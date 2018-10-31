Вашингтон, 1 ноября, 2018, 02:19 — ИА Регнум. США готовы выдвинуть к мексиканской границе до 15 тысяч военнослужащих в связи с приближением каравана мигрантов, заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает Reuters.

Американские солдаты

Как отмечает агентство, это число значительно превышает количество военнослужащих, которые в настоящее время находятся на границе: 29 октября Пентагон заявил, что готов отправить более 5 200 военных к границе, однако уже 31 октября это число увеличилось до 7000. При этом Трамп не упомянул, сколько человек из этих 15 тысяч составят бойцы национальной гвардии США.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября власти США заявили о готовности отправить около пяти тысяч солдат к южной границе страны для сдерживания каравана мигрантов, который в настоящее время находится на территории Мексики. При этом ранее Дональд Трамп заявил, что отправит к границе столько военнослужащих, сколько потребуется для сдерживания потока нелегальных мигрантов.