Лондон, 1 ноября, 2018, 02:15 — ИА Регнум. Чучело бывшего британского министра иностранных дел Бориса Джонсона будет сожжено на этот раз в Ночь Гая Фокса (Ночь костров) в Великобритании, сообщает организация Edenbridge Bonfire Society в Facebook.

Dianna Bonner Борис Джонсон

Шествие и сожжение пройдет в городе Эденбридж (графство Кент, Великобритания). 11-метровое чучело уже готово.

Организаторы объяснили свой выбор неудовлетворительной политикой Джонсона, который «постоянно совершает неуместные поступки». В интернете Edenbridge Bonfire Society опубликовали видео, отображающее процесс создания чучела.

Напомним, Ночь Гая Фокса — ежегодный праздник, отмечаемый британцами в ночь на 5 ноября, когда символически сжигают чучело Гая Фокса — важнейшего участника Порохового заговора 1605 года в Великобритании. Пороховой заговор католиками осуществили с целью госпереворота.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Ночь Гая Фокса британцы сожгли чучело тогдашнего премьер-министра Дэвида Кэмерона в городе Льюисе (графство Восточный Суссекс). В руках «Кэмерон», который вскоре ушел в отставку, держал голову свиньи.