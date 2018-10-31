Лондон, 1 ноября, 2018, 01:17 — ИА Регнум. Кинокритики из 43 стран составили рейтинг ста лучших неанглоязычных фильмов за всю историю кинематографа, сообщает BBC Culture.

Цитата из к/ф «Солярис». Реж. Андрей Тарковский. 1972. СССР Донатас Банионис и Наталья Бондарчук

Первое место в рейтинге заняла картина «Семь самураев» японского режиссера Акиры Куросавы. Второе место принадлежит фильму «Похитители велосипедов» итальянского неореалиста Витторио Де Сики, а третье — «Токийской истории» японского режиссера Ясудзиро Одзу.

В рейтинге также присутствуют семь картин, снятых советскими режиссерами. Среди них четыре фильма Андрея Тарковского — «Зеркало», «Сталкер», «Андрей Рублев» и «Солярис», «Человек с киноаппаратом» Дзиги Вертова, «Иди и смотри» Элема Климова и «Броненосец Потемкин» Сергея Эйзенштейна.