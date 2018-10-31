Москва, 1 ноября, 2018, 01:04 — ИА Регнум. Обвиняемый в хищении бюджетных средств режиссер Кирилл Серебренников был выдвинут на театральную премию «Золотая маска» в трех номинациях, сообщает официальный сайт премии, на котором опубликован шорт-лист.

Sasha Kargaltsev Кирилл Серебренников

Он может получить награду за режиссерскую работу и сценографию спектакля «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре» и за сценографию балета «Нуреев», премьера которого состоялась в Большом театре.

Напомним, в мае 2018 года Мосгорсуд оставил в силе решение о продлении домашнего ареста обвиняемому в хищении бюджетных средств режиссеру Кириллу Серебренникову. Также суд подтвердил все решения предыдущей инстанции. Серебренников подозревается в крупном хищении на сумму 133 млн рублей.