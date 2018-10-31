Казань, 1 ноября, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Власти Мордовии разрабатывают условия выхода компании «Татдорстрой» (связана с ПСО «Казань»), принадлежащей Равилю Зиганшину, из инвестиционного проекта по строительству ГЖК «Тавла», реализация которого проходила в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу и параллельно со строительством футбольного стадиона в Саранске. Подрядчик не укладывался в сроки и передал часть строящихся в рамках проекта объектов другому застройщику. Потери Зиганшина в случае вывода его компании из инвестсоглашения могут составить около 1 млрд рублей.

Schekinov Alexey Victorovich Долгострой

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Всего татарский бизнесмен должен был инвестировать 2 млрд рублей, половина этой суммы сразу была направлена на строительство. Однако компания не укладывалась в график возведения объектов и два дома из четырех передали пензенской компании «Термодом» Рафика Ибрагимова, которая также участвовала в проекте, сообщает «Реальное время». В настоящее время два дома «Татдорстроя» числятся объектами незавершенного строительства — один дом действительно не достроен, а второй не может получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Причем по условиям инвестиционного соглашения дома должны были быть сданы еще в конце 2017 года.

По словам источника в правительстве Мордовии, формально инвестиционное соглашение об участии в проекте «Тавла» стоимостью 4,5 млрд рублей с «Татдорстроем» расторгаться не будет. При этом власти Мордовии готовятся предъявить требования о возмещении убытков из-за срыва обязательств по застройке этого проекта, но иск подан не от лица правительства республики.

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В настоящее время в картотеке арбитражных дел фигурирует иск СК «Тавла» в отношении казанской компании, однако объем исковых требований составляет лишь 52 млн рублей.

«Это предварительная цифра, которая не включает все понесенные затраты из-за недостройки гостиничных комплексов к мундиалю. Точная сумма материальных претензий к возмещению будет оглашена на судебном заседании 8 ноября», — сообщили изданию в министерстве целевых программ Мордовии.

Напомним, жилой комплекс «Тавла» планировалось использовать для размещения туристов, прибывших на чемпионат мира по футболу 2018 года. Комплекс возводится в непосредственной близости от нового футбольного стадиона. В период проведения игр 2018 года он должен был использоваться как гостиница на 1700 номеров, а после чемпионата помещения хотели переоборудовать и выставить на продажу.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии оштрафовало строительную компанию из Татарии за невыполнение предписания по ранее выявленным нарушениям при строительстве гостинично-жилого комплекса «Тавла» категории «три звезды» и «четыре звезды» в Саранске. Арбитражный суд Татарии удовлетворил требование ведомства к ООО «СК «Татдорстрой», которое является застройщиком объекта, и привлек данное юрлицо, аффилированное с владельцем ПСО «Казань», депутатом Госсовета республики Равилем Зиганшиным, к административной ответственности.

Кроме того, в том же месяце был удовлетворен иск о признании ООО «СК «Татдорстрой» несостоятельным (банкротом), с которым обратилось ООО «МК-Логистика» (Москва). Сумма исковых требований, заявленных компанией, составляет 9,452 млн рублей. Решение пока не изготовлено и может быть обжаловано.

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