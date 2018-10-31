Москва, 1 ноября, 2018, 00:56 — ИА Регнум. Русофобия создает проблемы не только России, но и меняет внешнюю политику США, заявил 31 октября американский журналист, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Дмитрий Саймс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Я против русофобии не только потому и не столько потому, что русофобия создает проблемы для России, а она создает. Я против русофобии не только потому, что считаю ее формой расизма, а я не приемлю любые формы этой болезни. Но я как человек, изучающий политику, очень озабочен тем, что она делает с внешней политикой Соединенных Штатов. Потому что в той атмосфере, которую пытаются создать русофобы, очень трудно принимать рациональные решения. Даже трудно всерьез эти решения обсуждать. Это не в американских интересах», — считает он.

Напомним, о проблеме русофобии говорил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.