Москва, 1 ноября, 2018, 00:39 — ИА Регнум. Плановый полет двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Норвежским и Баренцевым морями завершен, сообщили в Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

Ту-160 провели патрулирование, которое длилось больше десяти часов. Полет российских ракетоносцев сопровождали норвежские истребители F-16 на отдельных этапах полета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 октября в Минобороны РФ заявили о выполнении планового полета Ту-160 над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Полет был рассчитан на десять часов.

Ту-160 провели полет в день начала активной фазы учений НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») в Северной Атлантике. Такие полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Каспийского морей, Тихого океана российская авиация совершает регулярно.