Москва, 1 ноября, 2018, 00:06 — ИА Регнум. На Украине американские технологи вывели новую породу людей, заявил 31 октября депутат Госдумы, ведущий программы «Большая игра» на Первом канале Вячеслав Никонов.

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

«Удалось вывести удивительную породу людей: русских, которые стреляют в русских за то, что они говорят по-русски. Это чудовищная вещь, которую именно американские технологи, манипуляторы сделали на Украине», — сказал он.

Темой выпуска программы «Большая игра» стала русофобия, в том числе в США и на Украине. Об этом явлении заявил 31 октября президент России Владимир Путин, выступая на VI Всемирном конгрессе соотечественников, проживающих за рубежом.