Ереван, 31 октября, 2018, 23:52 — ИА Регнум. В Армении бывшему руководителю следственной группы по делу «1 марта» Ваагну Арутюняну предъявлено обвинение в «фальсификации доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении», он объявлен в розыск.

president.am Ваагн Арутюнян (слева) и экс-президент Армении Серж Саргсян

Согласно распространенному Специальной следственной службой (ССС) сообщению, выяснилось, что Арутюнян, занимая в 2007—2011 гг. должность старшего следователя по особо важным делам ССС, организовал фальсификацию доказательств, в частности, с целью сокрытия «реальных обстоятельств неконституционного использования Вооруженных сил Республики Армения, в том числе незаконного применения огнестрельного оружия служащими вооруженных сил» во время событий в городе Ереване в период 1−2 марта 2008 года.

В сообщении отмечается, что по решению от 5 марта 2008 года в ходе проведения экспертизы Ваагн Арутюнян и следователь той же группы пригласили представителя командного состава войск полиции и заявили, что для сокрытия участия подразделений минобороны и опровержения слухов об осуществлении ими действий необходимо заменить обнаруженные на месте происшествия около 1000 гильз на «полицейские гильзы». Высокопоставленный полицейский войск полиции, в свою очередь, поручил своим подчиненным выполнить поручение. Необходимое количество выстрелов было произведено на стрельбище в селе Гетазат Араратской области. Затем гильзы были переданы эксперту-баллисту А.А.

Последний, содействуя Арутюняну, выполняя его распоряжение, заменил гильзы и внес требуемую информацию о результатах экспертизы в выданное им заключение от 29 декабря 2008 года, которое в качестве сфальсифицированного доказательства было приложено к материалам уголовного дела 30 декабря 2007 года.

За фальсификацию доказательств по уголовному делу об особо тяжком преступлении Арутюняну предъявлено обвинение по п.1 ч.3 ст.38−349 УК РА, за содействие фальсификации доказательств эксперту А. А. предъявлено аналогичное обвинение.

Арутюнян и А.А. объявлены в розыск. Следователь ССС подал ходатайство в суд об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста.

В июле этого года генерал-майор юстиции Ваагн Арутюнян был освобожден от должности заместителя начальника Следственного комитета Армении и начальника Главного управления по расследованию особо важных дел «согласно собственному заявлению».

Бывший руководитель следственной группы по делу «1 марта» Ваагн Арутюнян в прошедшие годы на встречах с журналистами неоднократно заверял, что дело о событиях 1 марта 2008 года расследуется в полном объеме.