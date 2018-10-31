Мадрид, 31 октября, 2018, 23:29 — ИА Регнум. Североатлантический альянс проводит в Норвегии самые масштабные маневры со времен окончания холодной войны, а Москва тем времен обещает ответить на эту демонстрацию силы, пишет сегодня, 31 октября, испанское издание El Pais.

Daniel Coleм Солдаты НАТО

Пять взрывов на земле и четыре на море предупреждают о том, что на идиллическом фьорде Трондхейм в центре Норвегии нынче далеко не так спокойно, как обычно. На скандинавскую страну якобы обрушилось вторжение вооруженных сил иностранной державы, и теперь ее правительство совместно с другими членами НАТО организует ответное наступление по земле, по воде и по воздуху. Таков ключевой эпизод сценария «Единого трезубца — 2018» — крупнейших военных учений Североатлантического альянса за последние десятилетия, в которых принимают участие 50 тысяч человек.

Несмотря на то, что в основе операции лежит вымышленный сценарий, эта демонстрация «военной мускулатуры» союзников невдалеке от границ РФ беспокоит российские власти, которые задумали развернуть собственные маневры в близлежащей зоне. Речь идет об испытании ракет, назначенном на этот четверг. Обоюдное напряжение не вызывает сомнений.

«Надеюсь, что Россия будет действовать профессионально. Это не меняет плана наших учений, хотя мы, разумеется, будем внимательно следить за тем, что там делают», — заявил во вторник, 30 октября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг незадолго до показательной операции в Трондхейме, посмотреть на которую был приглашен и корреспондент El Pais. О российском ответе, в котором будут задействованы международные воды Норвежского моря, стало известно на прошлой неделе.

Как считает испанское издание, все это, по сути, очередной конфликт двух мировых сил, которые сосуществовали относительно мирно лишь в период с 90-х годов XX века по 2014 год, подчеркивает испанское издание. И этот конфликт придает налет реальности норвежским военным играм. За словами лидера НАТО стоят около 3 тысяч солдат из разных стран, 22 военных корабля, 42 самолета и 14 вертолетов — все они собрались в Бюнесете, на небольшом кусочке территории скандинавского региона, чтобы продемонстрировать военную мощь. После часа воздушных трюков и выстрелов на море альянс «победил» своего загадочного неприятеля, который ни разу не появился на сцене. Между тем два медицинских самолета приземлились в нескольких метрах от дюжины деревянных домиков, дополнявших картину. «Битва» закончилась, не внеся ни малейших изменений в гармоничный северный пейзаж, украшенный снежной горной вершиной.

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Норвегия, родная страна нынешнего генсека НАТО Столтенберга (который 9 лет был на родине премьер-министром) готовилась к этой операции несколько лет. Предыдущие маневры Североатлантического альянса проходили в Испании, Португалии и Италии в 2015 году. «Норвегия предложила свою кандидатуру, поскольку мы хотели показать, что способны перебросить все эти силы туда», — объяснили свой выбор места учений в НАТО.