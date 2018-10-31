Брюссель, 31 октября, 2018, 23:38 — ИА Регнум. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию раскрыть информацию о ракете «Новатор 9М729», которая, по его мнению, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), 31 октября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

По словам Столтенберга, ракета «представляет серьезную угрозу стратегической стабильности Евроатлантического региона». Генсек НАТО «сожалеет, что Россия не прислушалась к призывам» Альянса о «прозрачности» в отношении новой ракетной системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября президент США Дональд Трамп заявил о намерении расторгнуть договор 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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