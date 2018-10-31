Вашингтон, 31 октября, 2018, 22:32 — ИА Регнум. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Китайская Народная Республика незаконно копирует образцы российского вооружения. Об этом Болтон заявил сегодня, 31 октября, выступая в Обществе Александра Гамильтона в Вашингтоне.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Сезон охоты

Болтон заявил, что сейчас Китай «пока покупает» образцы российских передовых вооружений, однако советник уверен, что китайцы уже незаконно копируют российские разработки.

«Хотя я абсолютно уверен, что Китай делает с российской продукцией то же самое, что делает в отношении многих американских продуктов: они воруют интеллектуальную собственность, копируют, повторяют», — сказал Болтон.

Представитель администрации уверен, что в скором времени китайцы начнут продавать такие же точно как у России образцы вооружения, но по гораздо более низкой цене.