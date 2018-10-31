Сан-Хосе, США, 31 октября, 2018, 21:48 — ИА Регнум. В работе платёжной системы PayPal днём 31 октября произошёл сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

OFFICIAL LEWEB PHOTOS Pay Pal

Сообщения о сбоях поступали от пользователей из США, стран Западной Европы, в том числе Великобритании, Германии и Франции, а также из Австралии, Японии, Индии, ЮАР.

Более половины жалоб было связано с трудностями при авторизации в системе, в 26% случаев пользователи сообщали о невозможности открыть сайт PayPal, в 18% — невозможности произвести оплату. Пользователи также жаловались на медленную скорость загрузки сервиса и других операций.

В компании PayPal уже подтвердили наличие проблем в системе и принесли извинения пользователемя, заявив, что работают над устранением неполадки.