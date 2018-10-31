Киев, 31 октября, 2018, 21:20 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в 2018 году был зафиксирован существенный рост числа украинских граждан, уезжающих работать в другие страны. Об этом сегодня, 31 октября, сообщает УНН.

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«Тенденция растёт. В 2018 году на 10−15% выезжает больше», — сказал Порошенко.

При этом Порошенко не считает, что это такая уж негативная тенденция. Президент Украины видит в оттоке рабочей силы из страны позитивный момент, который якобы свидетельствует о том, что Украина «становится частью европейского рынка труда». Хотя скорее она становится источником дешевой рабочей силы для европейского рынка труда, так как из стран ЕС никто не едет массового работать на Украину.

Также Порошенко отметил, что украинских работодателей от конкуренции на этом «европейском рынке труда» ничего уже не защитит.

«Никто и ничто не сможет защитить украинских работодателей от конкуренции на этом рынке», — констатировал Порошенко.