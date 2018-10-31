Челябинск, 31 октября, 2018, 21:02 — ИА Регнум. В Челябинской области курортная зона Кисегач деградирует. В 2014 году его удалось спасти от уничтожения (на его месте планировали построить жилые дома), но сейчас жители региона по-прежнему обеспокоены его судьбой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЕРЕМЕЕВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ Озеро Кисегач

Курортная зона находится в нескольких километрах от города Чебаркуля, на берегу озера Кисегач. Здесь расположено несколько санаториев. Лечение могут проходить граждане, страдающие нервными, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями. Но, как отмечают местные жители, курорт деградирует. Есть проблемы с устаревшими очистными сооружениями и с коммунальной инфраструктурой.

Удастся ли вернуть курорту былую славу? Этот вопрос был задан 31 октября губернатору Борису Дубровскому. Глава региона признал — проблема действительно есть. Комплексное развитие территории потребует инвестиций — примерно 1 млрд рублей. С потенциальными инвесторами идут переговоры. Также нужно понять, кто будет обслуживать очистные сооружения. Сейчас ими занимается частная фирма. Но не исключено, что это поручат муниципальной организации.

«Мы затянули эту работу. Вы правильно сказали, что основная проблема — проблема с очистными, есть необходимость окончательно принять решение и начать инвестиции в очистные сооружения», — сказал Борис Дубровский.

При этом губернатор отмечает, что это уникальное природное место необходимо возродить. Но масштаб вопросов большой.

«Я держу вопрос на контроле, регулярно провожу выездные совещания. Чаще, чем раз в год, не получается. Меня также не удовлетворяет динамика изменений», — признал губернатор.

Он не исключил, что дальнейшая судьба курортной зоны прояснится в 2019 году. Возможно, к этому времени удастся найти инвесторов.