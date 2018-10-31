Нью-Дели, 31 октября, 2018, 22:38 — ИА Регнум. Глава оппозиционной партии «Индийский национальный конгресс» (ИНК) Рахул Ганди заявил о том, что лидеры правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) замешаны в «панамском досье». По сообщению индийского новостного издания «Наводая Таймс», соответствующее заявление оппозиционный политик сделал в ходе митинга в штате Мадхья-Прадеш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Панама

Известно, что изначально глава ИНК обвинил в финансовых махинациях сына ШивараджаСингха Чоухана, главного министра штата Мадхья-Прадеш и лидера БДП. Затем Рахул Ганди сообщил о своей ошибке и заявил, что имел в виду сына другого видного политика «Бхаратия джаната парти» Рамана Сингха, который занимает пост главного министра соседнего штата Чхаттисгарх. Глава ИНК пояснил, что БДП является причиной столь многих политических и коррупционных скандалов в центральной Индии, что он просто спутал имена политиков.

В ответ на заявление Рахула Ганди лидер «Индийской народной партии» Шиварадж Сингх Чоухан сообщил, что собирается подать на оппозиционного политика в суд за клевету. По словам главы штата Мадхья-Прадеш, это не первый случай безосновательных обвинений в его адрес со стороны Рахула Ганди.