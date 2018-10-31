Раменское, Московская область, 31 октября, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Сообщения о пожаре на территории ОАО «Гжельский кирпичный завод» не соответствуют действительности. Об этом заявил RT генеральный директор предприятия Грант Акопян.

Огнетушитель

По его словам, возгорание происходит «совершенно на другой территории, на другом земельном участке», и очаг возгорания находится в 500−600 метрах от завода.

«Именно на территории Гжельского кирпичного завода всё в штатном режиме», — сказал Акопян, заверив также, что пожар не угрожает предприятию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в управлении МЧС России по Московской области сообщили, что в посёлке Гжельского кирпичного завода горит ангар на площади 1800 квадратных метров. Отмечалось, что в ликвидации пожара задействованы более 70 человек и 24 единицы техники.