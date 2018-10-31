Исламабад, 31 октября, 2018, 22:57 — ИА Регнум. Министр финансов Пакистана Асад Умар выступил перед Национальной Ассамблеей Пакистана (нижняя палата парламента) по поводу финансовой политики правительства.

Огюст Шарпантье. Кредитор. 1842

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn от 30 октября, лидер оппозиционной партии «Пакистанской Мусульманской лиги (Наваз)» в Национальной Ассамблее Аяз Садык потребовал у правительства посвятить парламент в то, как движется переговорный процесс по предоставлению кредитов от МВФ (Международный Валютный Фонд), а также от Китая и Саудовской Аравии.

По словам Асада Умара, займы у «дружественных наций» (КНР и Саудовская Аравия) нужны Пакистану, чтобы снизить зависимость от МВФ. Не дождавшись ответа от оппозиции на свою речь, министр покинул зал заседаний, чем вызвал всплеск негодования среди оппозиционных парламентариев. Один из них, Хуршид Шах отметил: «мы пришли сюда не только для того, чтобы слушать лекции министра финансов!»