Донецк, 31 октября, 2018, 21:11 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) ввели в эксплуатацию новую лаву на шахте им. А.Ф. Засядько, сообщает 31 октября «Донецкое агентство новостей».

Александр Дейнека. У табельной. Донбасс. 1924

Согласно сообщению, лава обладает запасом угля в 550 тыс. т, длина лавы — 288 м, а средняя мощность пласта составляет 1,1 м. На шахте это восьмая западная лава введенная взамен выбывающей лавы пласта m3. Планируется, что после полного введения в эксплуатацию лава будет выдавать 2,8 тыс. т ежесуточно. Отмечается, что в ДНР в 2018 году было открыто девять новых угольных лав, включая текущую.

Напомним, шахта им. Засядько работает с 1958 года и названа в четь министра угольной промышленности СССР 1949−1955 годов Александра Засядько.