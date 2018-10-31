Аддис-Абеба, 31 октября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Недавно назначенный на пост директор отделения Корейского агенства международного сотрудничества (КАМС) в Эфиопии Дун Хо Ким заявил, что агентство решило в полной мере уделить внимание созданию рабочих мест и промышленному развитию Эфиопии, отойдя от политики безвозмедного оказания социальной помощи стране. Об этом сообщило 30 октября эфиопское информационное агентство Ethiopian Press Agency.

Аддис Абеба. Эфиопия

Директор отметил, что КАМС уделяет больше внимания реализации планов, которые будут стимулировать быстрый экономический рост в Эфиопии, и планирует финансировать более крупные отраслевые проекты, сделав акцент на введение инноваций. По его словам, агентство отдает приоритет трудоемким видам деятельности, в том числе сельхозперерабатывающей и текстильной промышленности, оказывая материальную и техническую поддержку.

Директор также заявил, что агентство планирует проводить технические тренинги для местных фермеров и молодых студентов, а также для представителей частного сектора, которые хотят начать свой бизнес.

В настоящее время КАМС в основном занимается социальным развитием Эфиопии и играет важную роль в строительстве школ и больниц в стране. Агентство также оказывает медицинские услуги и осуществляет программы по оказанию помощи матерям и новорожденным по всей стране.