Аддис-Абеба, 31 октября, 2018, 23:58 — ИА Регнум. На встрече премьера Эфиопии Абия Ахмеда и президента Франции Эммануэля Макрона, которая прошла днем 30 октября, президент французской республики заявил о том, что Франция выделит 100 миллионов евро на нужды эфиопской национальной авикомпании Ethiopian Airlines, которые пойдут на модернизацию авиапарка компании. Об этом сообщил 30 октября эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

Alan Wilson Самолет авиакомпании «Ethiopian Airlines»

Ethiopian Airlines являются крупнейшей африканской авиакомпанией, совершающей рейсы по всем ключевым направлениям в мире. Финансовая поддержка со стороны Франции позволит национальной авиакомпании поднять качество оказываемых услуг на новый уровень посредством обновления авиапарка и переподготовки кадров.