Сан-Сальвадор, 31 октября, 2018, 22:26 — ИА Регнум. Два каравана мигрантов численностью около 1000 человек каждый выдвинулись из Сальвадора в США, 31 октября передает агентство Reuters.

Jonathan McIntosh Пограничная стена между США и Мексикой

Две группы мигрантов покинули Сан-Сальвадор утром 31 октября. Ранее, 28 октября, из Сальвадора в США также вышел караван мигрантов численностью около 300 человек.

«Основной» караван мигрантов в настоящий момент приближается к центральной Мексике и насчитывает около 3500 человек. Президент США Дональд Трамп уже отправил 5200 солдат на границу с Мексикой, чтобы достойно встретить переселенцев.

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