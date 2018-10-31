Кабул, 31 октября, 2018, 21:57 — ИА Регнум. Пресс-секретарь Главного Исполнительного лица Афганистана Маджибул Рахман Рахими заявил, что Абдулла Абдулла считает, что освобождение сооснователя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Муллы Абдула Барадара из пакистанской тюрьмы никак не повлияет на текущую ситуацию в Афганистане.

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По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», данное заявление было сделано Маджибулом Рахманом Рахими в ходе пресс-конференции в Кабуле, посвященной позиции правительства по освобождению Муллы Барадара.

Сделав данное заявление, правительство страны официально подтвердило освобождение сооснователя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пресс-секретарь Главного Исполнительного лица Афганистана сказал, что освобождение Муллы Барадара было односторонним решением Исламабада. Маджибул Рахман Рахими добавил, что власти Пакистана арестовали сооснователя движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за нарушение закона, и они же приняли решение освободить его.