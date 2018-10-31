Кабул, 1 ноября, 2018, 00:00 — ИА Регнум. В столице Афганистана городе Кабул произошел теракт, ставший причиной гибели одного полицейского и одного сотрудника Независимой избирательной комиссии.

U.S. Army После взрыва

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», еще семь человек получили ранения, среди которых числятся четыре сотрудника Независимой избирательной комиссии, два полицейских и один гражданский.

Официальные представители сил безопасности заявили, что взрыв произошёл на территории Девятого полицейского района Кабула.

Целью атаки террориста-смертника стало транспортное средство, перевозившее сотрудников Независимой избирательной комиссии. К ноге боевика было прикреплено взрывное устройство.

Посол США в Кабуле Джон Басс осудил теракт в столице Афганистана. Американский дипломат охарактеризовал атаку на сотрудников Независимой избирательной комиссии как попытку подорвать основы демократии в Афганистане.

Официальные представители ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили об ответственности этой группировки за теракт в Кабуле.