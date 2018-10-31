Рамалла , 31 октября, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Центральный совет Организации освобождения Палестины (ООП) заявил о планируемом прекращении признания Израиля и остановке координации в сфере безопасности до признания Израилем Палестины. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet.

olafpictures Разделительная стена. Палестина

Известно, что за реализацию данных рекомендаций будет отвечать глава Палестинской автономии (ПА) Махмуд Аббас. Ему также поручено создать комиссию, которая будет заниматься данным вопросом.

Ранее, 28 октября, на съезде Центрального совета ООП Аббас заявил: «Сейчас самый опасный период для всего палестинского народа. Пришло время выполнить ранее принятые решения, касающиеся наших отношений с США, Израилем и ХАМАСом, поскольку они не оставили возможности для урегулирования».

Примечательно, что подобные предложения о разрыве координации с Израилем поступали от руководства ООП уже не раз, однако ни одно из них не получило реализации на практике.