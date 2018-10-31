Раменское, Московская область, 31 октября, 2018, 20:07 — ИА Регнум. На территории Гжельского кирпичного завода в Раменском районе Московской области вечером 31 октября произошёл крупный пожар. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

По информации ведомства, пожар возник внутри одного из ангарных помещений. К настоящему времени возгорание локализовано на площади 1800 квадратных метров.

Сведений о возможных пострадавших на данный момент не поступало.

Сообщается, что в борьбе с огнём задействовано более 70 человек и 24 единицы техники.