Москва, 31 октября, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) внесли в Госдуму депутаты фракции КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым, передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

МРОТ предлагается повысить до 25 тыс. рублей.

Вместе с тем Госдума в первом чтении приняла законопроект, предполагающий повышение МРОТ до 11 280 рублей в месяц.

Однако, по мнению авторов, такое повышение ненамного повысит уровень жизни работающих граждан страны и их семей, так как реальный прожиточный уровень расходов составляет более 25 тыс. рублей.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 20 тыс. рублей.