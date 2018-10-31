* талибов — запрещённая в России организация

Газни, Афганистан, 31 октября, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Пресс-секретарь афганских Сил безопасности провинции Газни Ахмад Хан Сират сообщил, что афганская армия отразила 5 координированных атак в провинции за последние сутки. Одна из атак была направлена на столицу провинции город Газни.

Солдаты армии Афганистана

По словам Сирата, в результате скоординированных действий афганской армии и ВВС боевики понесли потери и отступили. Сообщается о 37 убитых и 6 взятых в плен в ходе боевых действий исламистах.

Представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали произошедшее.

Напомним, что афганская провинция Газни является одной из самых неспокойных на юге страны. Половина провинции полностью контролируется талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые регулярно совершают террористические акты на территории, подконтрольной правительству Афганистана.