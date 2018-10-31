Москва, 31 октября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Россельхознадзор принял решение о частичном снятии ограничений на поставки в Россию мясной продукции из Бразилии, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

Питер Артсен. Мясная лавка. 1551 год

По её словам, с 1 ноября 2018 года разрешаются поставки свинины и говядины с девяти бразильских предприятий.

Представитель Россельхознадзора уточнила, что данное решение принято на основании полученных от бразильской стороны материалов о предпринятых мерах по устранению ранее выявленных нарушений, а также гарантии соответствия условий производства и реализации мясной продукции действующим требованиям.

Напомним, поставки в Россию свинины и говядины из Бразилии были ограничены в декабре 2017 года из-за обнаружения в продукции стимулятора роста — рактопамина.