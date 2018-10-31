Челябинск, 31 октября, 2018, 19:41 — ИА Регнум. В Челябинской области объёмы металлургического производства снизились по сравнению с 2017 годом. Об этом на пресс-конференции 31 октября заявил губернатор Борис Дубровский, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Металлургия

«Минус у нас: металлургическое производство, это настораживает, 99% по сравнению с прошлым годом», — сказал глава региона.

Дубровский подчеркнул, что металлургия — это та отрасль, которая формирует основные доходы бюджета и является драйвером развития региона, области в периоде, «базисным технологическим партнёром». Он также отметил, что причины пусть и небольшого, но снижения, понятны. Это заградительные пошлины в США и «такие же тенденции» в Евросоюзе.

Губернатор также добавил, что в 2015 и 2016 годах отмечалось серьёзное падение индекса промпроизводства. При этом в целом за 2014−2017 годы рост составил 5,8%.

«Мы это должны понимать и чувствовать», — заметил Борис Дубровский.