Тирана, 31 октября, 2018, 19:45 — ИА Регнум. Полиция Албании арестовала пятерых человек по подозрению в перевозке через границу нелегальных мигрантов из Сирии, 31 октября передает агенство Associated Press.

Freedom House Мигранты

Согласно заявлению полиции, «организованная преступная группировка» переправляла беженцев в Черногорию, откуда мигранты отправлялись в страны Западной Европы.

Маршрут через Албанию в настоящее время является наиболее «популярным» на Балканах для нелегальных мигрантов с Ближнего Востока.

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