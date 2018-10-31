Москва, 31 октября, 2018, 20:02 — ИА Регнум. США не воюют с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но пестуют его, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 31 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

«США хотят сохранить господство над миром и не могут допустить, чтобы Индия и Китай получили то место в мире, которое они получат по своим экономическим результатам, — сказал Кургинян. — Каждый китаец, каждый индиец хочет американский коттедж, две машины и прочее. Мир это выдержит? Нет. Что делать тогда? Порядок и национальный суверенитет не годятся. Годится хаос. А кто нужен для хаоса? ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они его создавали и пестуют. Они стали играть не в порядок, пусть и американский, а в хаос. А для хаоса лучше ИГИЛа (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не бывает. Мы знаем каждый их шаг на этом пути. Они не воюют с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Они собирают там бригады, корпуса и армии этих боевиков, чтобы запустить их против Сирии и вообще кинуть на все зоны, которые их не устраивают».

Кроме того, комментируя интерес Вашингтона к проблеме курдов, Кургинян заметил:

«Достаточно тронуть курдскую карту всерьёз, чтобы весь регион встал на уши. Все это понимают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам официального представителя Минобороны России генерал-майор Игоря Конашенкова, боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили 57 терактов и нападений на СДС в зоне, находящейся в Сирии под контролем США.

Кроме того, он отметил, что обстановка в подконтрольной США «серой зоне» на восточном берегу Евфрата «деградирует».