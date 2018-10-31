Аргаяш, Челябинская область, 31 октября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. В Челябинской области окончено следствие по уголовному делу о превышении должностных полномочий при выделении участков земли. Обвиняемым является глава Аргаяшского муниципального района Исрафиль Валишин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

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Следствие полагает, что в 2011—2013 годах глава муниципалитета дал добро на строительство десяти объектов капитального строительства. Местом для этого были выбраны защитные леса и охранная зона озера Увильды, которое является памятником природы.

Сопровождением уголовного дела занимаются сотрудники ФСБ и полиции. Следствие считает, что в результате действий Валишина Российской Федерации был причинён ущерб в размере более 2,5 млн рублей. На его два участка земли и на находящиеся на банковском счёте деньги наложен арест.

Отметим, Исрафилю Валишину 60 лет. Аргаяшский муниципальный район он возглавляет с 2005 года.