Москва, 31 октября, 2018, 19:12 — ИА Регнум. Существенно возросшая активность некоммерческих организаций (НКО) по обращению за президентскими грантами говорит об возросшей эффективности работы губернаторов и их заместителей, которые отвечают за вопросы социальной политики. Об этом сегодня, 31 октября, заявил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Мы видим, что активность по регионам — это, честно говоря, хороший показатель того, как в регионе организована работа по поддержке общественных организаций», — рассказал Кириенко.

Он подчеркнул, что отчеты можно написать любые, но вот рост числа заявок сразу показывает, как в регионе организована соответствующая работа.

Кириенко считает, что это очень нужный сигнал и для руководителей субъектов Федерации, и для их заместителей по социальной политике.

«Очень серьезные выводы по этому поводу можно сделать о том, как организована работа (с НКО — ИА REGNUM )», — добавил первый зам главы администрации президента России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2017 года вопросом выделения президентских грантов ведает специально созданный единый оператор — Фонд президентских грантов.

За два конкурса в 2018 году общее число заявок на президентские гранты превысило 19 тысяч. В первом конкурсе победил 1551 проект на общую сумму более 3 млрд рублей. Во втором конкурсе, предварительные итоги которого сегодня подвел Кириенко, победили чуть более 2 тыс. НКО с проектами на общую сумму 4,69 млрд рублей.