Киев, 31 октября, 2018, 19:24 — ИА Регнум. В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина заняла 71-ю позицию среди 190 стран, хотя еще четыре года назад Украина была на 112-м месте. Об этом 31 октября заявил президент Украины Петр Порошенко на встрече с бизнесом в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы с вами улучшили прошлогодний результат на пять позиций. В общем, на 41 пункт вырос наш показатель в номинации «международная торговля», на 25 — в части выполнения контрактов. За последние четыре года Украина поднялась вверх на 41 ступень. За годы реформ наибольшего прогресса мы добились в категории «налогообложение». Это тогда, когда уже никто не верил, что с этим болотом можно что-то сделать… В вопросе налогообложения мы вышли на +110 пунктов. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом. В защите миноритарных акционеров мы прибавили 52 пункта», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что в Раде действует мощное «лобби силовиков», которое блокирует принятие закона о создании Национального бюро финансовой безопасности.

«Очень беспокоят случаи рейдерства, которые, к сожалению, всё ещё происходят. Я призываю правительство и министерство юстиции применить исчерпывающие меры, чтобы предупредить такие случаи… Не первый раз в этом зале мы говорим о необходимости создания Национального бюро финансовой безопасности. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение парламента ещё в марте. Профильный комитет принял соответствующее решение относительно его принятия ещё в первом чтении за основу. К сожалению, воз и ныне там. Выдумываются надуманные претензии. Мне кажется, буду называть вещи своими именами, что принятие этого закона блокирует какое-то мощное межфракционное лобби силовиков. Потому что оно, в случае принятия этого закона, много теряет… Сопротивление такое, я нуждаюсь в вашей поддержке в принятии этого закона», — рассказал Порошенко.

Глава государства также проинформировал, что подписал закон под условным названием «маски-шоу стоп-2». По словам Порошенко, документ «облегчает механизм привлечения к ответственности следователя, прокурора, правоохранителя, которые приняли незаконное решение во время расследования криминального дела, которое со временем было отменено судом».

«Простым языком — с сегодняшнего дня виновные за неправомерное преследование бизнеса будут нести персональную ответственность, в том числе и материальную», — добавил Порошенко.

Напомним, с 2014 года на Украине ежегодно растет количество рейдерских захватов имущества и бизнеса. Об этом свидетельствует статистика Генеральной прокуратуры. В частности, с 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских захватов, из них 539 — за последние полтора года.

«С 2014 года количество рейдерских захватов ежегодно растет. Наибольшее количество состоялась в 2017 году — 414. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано в 2014 году — всего 234 дела», — говорится в сообщении.

По данным ГПУ, зачастую рейдерские захваты происходят в Киеве и Киевской области — 397 атак за последние пять лет. На втором месте — Днепропетровская (133) и Львовская (104) области.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября в Киеве у администрации президента состоялась акция протеста аграриев с требованием остановить рейдерство в отношении компании «Росток-Холдинг». Работники предприятия вышли на акцию в связи с продолжением блокирования неизвестными сбора урожая и работы предприятий агрохолдинга.