Москва, 31 октября, 2018, 19:00 — ИА Регнум. Российски Фонд президентских грантов в будущем, 2019 году может провести три конкурса вместо двух, для расширения поддержки социально значимых проектов некоммерческих организаций. Об этом сегодня, 31 октября, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли, деньги, рубль

Ранее Кириенко заявил, что на второй конкурс президентских грантов в 2018 году было подано рекордное число заявок — 9843 проекта. Из них 9034 проекта была направлены на независимую экспертизу. Всего за 2018 год в двух конкурсах число заявок превысило 19 тысяч. При этом Кириенко отметил, что качество проектов существенно выросло.

В связи с этим Фонд президентских грантов решил провести в 2019 году не два, а три конкурса, чтобы ускорить начало работы по победившим проектам.

«Мы ставим сейчас перед Фондом и экспертным советом задачу в следующем году впервые попробовать успеть провести три конкурса для того, чтобы в конце 2019 года уже провести конкурс на 2020 год. Чтобы реализация проектов началась уже с 2020 года», — рассказал Кириенко.