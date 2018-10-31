Уфа, 31 октября, 2018, 18:54 — ИА Регнум. Экс-глава Башкирии Рустэм Хамитов может возглавить совет директоров компании «Башнефть». О трудоустройстве ушедших осенью в отставку губернаторов шла речь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Рустэм Хамитов

Президент предложил обсудить перспективы новых назначений, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в администрации главы государства. Отмечается, что новые места работы нашли 15 бывшим главам регионов: часть губернаторов направят в госкорпорации и компании с государственным участием, часть — в Совет Федерации, Счетную палату и Военно-промышленную комиссию.

«Уверен, что вам удастся, во всяком случае, я буду к этому стремиться, использовать имеющиеся у вас навыки, опыт и жизненный, и профессиональный, для того, чтобы использовать их и на других участках работы», — цитирует издание слова президента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хамитов занимал пост главы Башкирии с 2010 года. 11 октября 2018 года он подал в отставку, врио главы Башкирии был назначен глава подмосковного города Красногорска Радий Хабиров.

Хамитов же пояснил, что уход в отставку — это его личное, взвешенное решение. По его словам, в зрелом возрасте руководители регионов должны уходить в отставку добровольно, а не под нажимом. Он не стал откладывать уход до весны 2019 года, поскольку новой команде нужно время для того, чтобы войти в курс дела и завоевать у жителей региона авторитет.

Экс-глава Башкирии заверил, что не планирует принимать участие в выборах главы региона в 2019 году, хотя по законодательству такая возможность имеется.

Через пару дней Хамитов заявил, что намерен окончательно уйти с политической арены.

«Я не буду заниматься политикой, участвовать в общественных движениях. Надеюсь, что буду заниматься производством, научной, исследовательской деятельностью. Мне интересно направление цифровизации нашей экономики, информационных пространств», — сказал Хамитов.