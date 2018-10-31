Тамбов, 31 октября, 2018, 19:01 — ИА Регнум. В Тамбове состоялся финал всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший в профессии», в котором соревновались кондитеры из 16 регионов России. Как сообщили ИА REGNUM в отделе пресс-службы и взаимодействия со СМИ управления информационной политики администрации Тамбовской области, 30 и 31 октября кондитеры прошли теоретические и практические испытания.

Отдел пресс-службы и взаимодействия со СМИ управления информационной политики администрации Тамбовской области Пирожное

Участниками финального этапа в номинации «Лучший кондитер» стали профессионалы в возрасте от 21 года. Все они сначала победили в региональных этапах. Стаж работы каждого участника составляет не менее трех лет, а уровень сложности заданий, которые пришлось решить участникам, соответствует четвертому разряду работ квалификации «кондитер».

Конкурсанты приняли участие в проверке теоретических знаний и практических умений. Во время выполнения первого задания участники отвечали на вопросы из области технологии производства, организации работы кондитерского цеха, санитарных норм, правил охраны труда. Во время выполнения второй, практической части, конкурсанты должны были показать свои умения в приготовлении тортов и пирожных, а также продемонстрировать свои способности в украшении кондитерских изделий. Чтобы участники могли показать все свои умения и реализовать задумки, они сами подготовили списки необходимых продуктов.

Отдел пресс-службы и взаимодействия со СМИ управления информационной политики администрации Тамбовской области Молодые кондитеры представляют свои творения

«Каждый участник заказывал свой набор продуктов. Задание они знали заранее, поэтому могли учесть то, что им понадобится. Заказанные продукты все натуральные: то есть, например, это палочки корицы, палочки ванили, не в порошковом виде, ягоды свежие, сушёные, замороженные. Мы учли все пожелания, когда готовили продуктовые корзины участников», — рассказала председатель экспертной рабочей группы Галина Кулешова.

Победитель конкурса получил 300 тыс. рублей. Участники, занявшие второе и третье место, — по 200 тыс. и 100 тыс. рублей соответственно.

Отдел пресс-службы и взаимодействия со СМИ управления информационной политики администрации Тамбовской области Награждение лучших в профессии

Отметим, что конкурс прошел в тамбовском Колледже торговли, общественного питания и сервиса. Место было выбрано не случайно — Тамбовская область работает с Агентством стратегических инициатив над проектом по реализации регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Тамбовской области присвоен статус региона-наставника. В августе 2018 года АСИ отнесло тамбовский опыт по реализации стандарта кадрового обеспечения промышленного роста к лучшим практикам страны.