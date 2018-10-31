Рим, 31 октября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. За трудоустройство каждого нового работника власти Италии будут выплачивать тому, кто поспособствует его приему на работу, около 2300 евро, заявил в среду, 31 октября, вице-премьер, министр экономического развития Луиджи Ди Майо, передает Il Fatto Quotidiano.

Карикатура о безработице из чикагского журнала (фрагмент). 1902 год

В случае, если работодатель найдет нового сотрудника сам, то он и получит эти средства. Если же гражданин найдет работу через государственные или частные центры занятости, то выплаты получат они.

Ди Майо отметил, что работа государственных центров занятости в последние годы была неэффективной из-за недостаточного финансирования. Если будет задействован рыночный принцип, по которому центры занятости будут финансово заинтересованы в нахождении рабочих мест для своих клиентов, ситуация улучшится, полагает вице-премьер.

Размер бонуса для работодателя или центра занятости должен быть равен трем выплатам по «доходу от гражданства», который, как предполагается, составит 780 евро. Целью правительства является обеспечение получения всеми гражданами страны, включая пенсионеров, дохода не ниже указанной суммы. Временно безработным гражданам на время переобучения и поисков работы с 2019 года будут предлагать выполнять общественные работы в обмен на получение дохода от гражданства.

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