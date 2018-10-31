Москва, 31 октября, 2018, 18:22 — ИА Регнум. В России более двух тысяч некоммерческих организаций получат президентские гранты на общую сумму более 4,5 млрд рублей. Об этом сегодня, 31 октября. рассказал журналистам первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, озвучивая предварительные итоги конкурса на предоставление грантов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

Кириенко напомнил, что в 2018 году проходит уже второй конкурс на предоставление президентских грантов. В конкурсе приняли участие объединения, некоммерческие организации из всех субъектов Федерации. Всего на конкурс поступило 9843 проекта — это рекорд за всю историю распределения президентских грантов начиная с 2006 года.

Если суммировать с первым конкурсом в 2018 году, то за этот год количество проектов, претендующих на гранты, достигло 19 тысяч.

По словам Кириенко, качество проектов существенно возросло, а общий запрос НКО, которые набрали проходной балл, составил 4,69 млрд рублей.

При этом грантовый фонд конкурса составляет 4,5 млрд рублей, однако дополнительные средства будут изысканы благодаря экономии административных расходов Фонда.

Теперь Фонд президентских грантов должен будет оценить успешность проектов.

«Нам важно не просто на принципах открытости обеспечить само распределение грантовых средств, не менее важно на тех же принципах реализовать механизм оценки социального эффекта от осуществления поддержанных нами проектов», — пояснил Кириенко.

Напомним, ранее стало известно, что в 2019 году Фонд президентских грантов решил провести три конкурса, а не два, чтобы расширить поддержку социально значимых проектов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президентские гранты выделяются на реализацию социально значимых проектов по 13 направлениям. Это защита прав человека, развитие гражданского общества, укрепление межнационального согласия и ряд других.