Киев, 31 октября, 2018, 18:10 — ИА Регнум. На Украине стоимость 1000 кубических метров газа не может превышать 5000 грн. (177 долл.). Об этом 31 октября заявил депутат, сопредседатель фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко во время рабочей поездки в Полтавскую область.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

Он сообщил, что себестоимость добычи 1 тыс. куб. м украинского газа находится в пределах 100 долл.

«Стоимость газа в Украине не может превышать 5 тысяч гривен за тысячу кубов… Когда я занимал должность министра энергетики, газ стоил 700 грн за тысячу кубометров, а сегодня 8 500 (301 долл. — ИА REGNUM ). То есть его стоимость увеличилась более чем в десять раз. Мы должны реагировать, поэтому на следующей неделе зарегистрируем законопроект, где укажем, какой должна быть справедливая цена на газ — и для населения, и для предприятий. Она должна быть на уровне 5 тысяч гривен, поскольку у газа собственной добычи, в том числе того, который добывается в Полтавской области, себестоимость 100 долларов», — рассказал Бойко.

Политик напомнил, что госпредприятия Украины добывают 15 млрд кубометров газа, его достаточно для потребностей населения.

«Газ, который потребляет промышленность, — тоже 15 млрд — импортируется по 300 долларов. Средняя цена — двести долларов, то есть 5 тысяч гривен. Вот такая логика. С учетом этой цены необходимо предоставлять субсидию. Это не популистское, а реальное видение, как решить ситуацию. В то время, когда я руководил министерством энергетики, такого беспорядка нe было. Субсидии закладывалась на уровне 3,5 млрд в год, а нe 70 млрд, как сейчас. А люди могли платить за коммунальные услуги», — добавил Бойко.

Кроме того, депутат от фракции «Оппоблок» Юрий Павленко считает, что на Украине цену на газ нужно снизить в два раза — до 3000 грн. (106 долл.) за 1 тыс. куб. м. По его данным, себестоимость добычи природного газа на Украине — 53 долл. за 1 тыс. куб. м.

«Цена на газ в Украине может и должна быть в два раза ниже… Если бы нынешний Кабинет министров, принимая решение, руководствовался интересами простого украинца, а не на требованиями МВФ и желанием максимально сохранить свои кресла, то он не поднимал бы цену на газ, а наоборот, уменьшил бы её в два раза. Для этого в Украине есть все возможности», — сказал Павленко.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 октября премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что с 1 ноября цена на газ для населения повысится на 23,5% (до 8550 грн, или 301 долл. за 1000 кубических метров). По его словам, повышение цен на газ спасет страну от дефолта.

«Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%. Это то, что нам удалось невероятными усилиями достичь вследствие переговоров (с МВФ)», — сказал Гройсман.

Кроме того, 19 октября правительство Украины приняло постановление № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъекты рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», согласно которому цены на газ для населения будут подниматься в 2019—2020 гг. Так, согласно принятому документу, в 2019 году Киев поднимет цены на газ для населения до $338, или 9600 гривен/тыс. кубометров, а в 2020 году — до $500, или 14 000 грн/тыс. кубометров.

Напомним, 19 октября в МВФ сообщили, что Украина и Фонд договорились о новой 14-месячной программе сотрудничества stand-by, предусматривающей предоставление $3,9 млрд. Новую программу должен утвердить Исполнительный совет МВФ. Рассмотрение этого вопроса ожидается «в следующем году после парламентского одобрения государственного бюджета на 2019 год».