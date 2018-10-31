Мадрид, 31 октября, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Полиция Испании освободила художника Энрике Тенрейро после того, как тот нарисовал голубя на могиле диктатора Франсиско Франко, 31 октября передает агентство Associated Press.

Georgio Могила диктатора Франко

Художник, который написал на мавзолее Франко в Долине Павших призыв «За свободу» и нарисовал красного голубя, был выпущен из полиции спустя несколько часов после ареста.

«Это мой маленький вклад, который, я надеюсь, поможет облегчить боль тех, кто прошел через гражданскую войну, которой не должно было быть», — прокомментировал художник смысл своей акции.

Пока неизвестно, грозят ли «вандалу» дальнейшие разбирательства с органами правопорядка. Представители испанского министерства охраны культурного наследия пояснили журналистам, что «оценивают ущерб», нанесенный мавзолею Франко.

Отметим, многие граждане Испании считают сам факт размещения фашистского диктатора Франко в торжественном мавзолее оскорбительным. Правительство готово провести перезахоронение Франко, однако наследники диктатора согласны «разменять» мавзолей только на кафедральный собор Альмудена.

Читайте также: «Франко — преступник! Прочь из собора!»