Киев, 31 октября, 2018, 18:31 — ИА Регнум. В 2019 году счетная палата Украины проведет аудит компании «Украинские железные дороги» (УЖД), заявил глава палаты Валерий Пацкан, сообщает 31 октября УНИАН.

AeroSSC Украинские железные дороги

По его словам, причинами для проверки УЖД стали регулярные скандалы, связанные с компанией, низкое качество услуг и обращение министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

Напомним, ранее украинские компании промышленного производства возмутились необоснованным повышением тарифов на грузоперевозки УЖД. Так, УЖД решили повысить цены на 41%. Промышленники утверждают, что это приведет к резкому спаду экономики Украины.

В результате деятельностью УЖД также занялся антимонопольный комитет Украины.