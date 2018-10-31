Москва, 31 октября, 2018, 18:52 — ИА Регнум. Россия получила с Украины довольно большое количество профессионалов, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. Об этом он заявил 31 октября в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале.

Цитата из мф Жил-был пёс. Реж. Эдуард Назаров. 1982. СССР

«С 2014 по 2017 годы порядка 800 тыс. украинцев приехали в РФ и получили гражданство или статус перемещённых беженцев, — сказал Мухин. — Россия довольно грамотно начала это перемещение. Мы не всех берем, но [специалистов] отрывают с руками. Но есть контингент переселенцев, которые ищут молочные реки и кисельные берега, которым и там плохо было, и здесь ещё хуже. Но всем не угодишь. Мы выбрали с Украины достаточное количество профессионалов. Принимаются все, но не все довольны. Это нормально».

Кроме того, политолог заявил, что положение дел в российско-украинских отношениях находится в полной противоположности тому, что прежде заявлялось Киевом.

«Заявлялось, что Украина больше не с Россией, но торговый оборот растёт, а без российских энергоносителей Украина ни в коем случае не выживет», — сказал Мухин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 31 октября подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики, которая направлена на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание чётких правил приобретения российского гражданства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на VI Всемирном конгрессе соотечественников.

По словам президента России, многие бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Необходимо и дальше двигаться в этом направлении. Кроме того, продолжится совершенствование программы добровольного переселения соотечественников в Россию.