Москва, 31 октября, 2018, 17:24 — ИА Регнум. За пять лет увеличилась интенсивность внутренней миграции в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 31 октября, это следует из опубликованной Концепции миграционной политики РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

В 2012—2017 годах интенсивность внутренней миграции в Российской Федерации увеличилась на 10%, говорится в документе.

При этом сохранилась общая тенденция к оттоку населения в Центральный, Северо-Западный, Юго-Западный регионы страны, что является постоянным фактором роста диспропорции в размещении населения.

«Практически весь потенциал внутренней миграции приходится на такие городские агломерации, как Москва и Санкт-Петербург, а также на Краснодарский край», — отмечается в документе.