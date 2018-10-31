Ереван, 31 октября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Национальное собрание Армении на внеочередном заседании сегодня, 31 октября, приняло в первом чтении законопроект об уголовной амнистии.

Cimmerian praetor Зал судебных заседаний

За принятие законопроекта «Об объявлении амнистии по уголовным делам в связи с 2800-летием основания Эребуни-Еревана и 100-летием провозглашения независимости первой Республики Армения» проголосовало 72 депутата.

«Амнистия не нацелена на сокращение загруженности тюрем, а преследует исключительно гуманистические цели», — сказал представлявший законопроект и.о. министра юстиции Армении Артак Зейналян, заметив, что в Армении на данный момент нет проблемы загруженности тюрем.

По его словам, от наказания освобождаются следующие группы: лица, осужденные на лишение свободы сроком не более трех лет; лица, в отношение которых наказание не было условно применено, либо было отложено; и лица, наказание которых не связано с лишением свободы.

Любопытно, что амнистия также распространится на членов вооруженной группировки «Сасна црер», летом 2016 года захвативших полк ППС в Ереване, а также на членов «Учредительного парламента», которые были осуждены за подготовку массовых акций протеста в апреле 2015 года во главе с Жирайром Сефиляном.

Законопроектом амнистия не предусмотрена для лиц, совершивших тяжкое преступление, занимавшихся трафикингом, препятствовавших профессиональной деятельности журналистов, предавших государство, совершивших террористические акты и диверсии и ряд других тяжелых преступлений.

«Из находящихся в УИУ 2888 заключенных будет освобождено 270, или около 15%, для 396 будет ликвидирована оставшаяся часть наказания, то есть более 660 осужденных получат амнистию. Амнистия распространится на 2720 лиц, приговоренных к пробационному виду наказания. В отношении 1096 из 6140 расследуемых в Следственном комитете уголовных дел также будет применена амнистия. Общее число лиц, попадающих под амнистию, составляет 6500 человек», — сказал Зейналян.

Что же касается лиц, осужденных на пожизненное заключение, то, по словам Зейналяна, будет продемонстрирован индивидуальный подход, так как министерство не вправе пересмотреть вынесенные приговоры

«Мы даем положительное заключение для условно-досрочного освобождения. Недавно было принято беспрецедентное решение, и пожизненно осужденный был выпущен условно-досрочно. Для Армении 93 осужденных на пожизненное заключение — это много», — сказал он. Второе слушание законопроекта пройдет 1 ноября в 11:00.