Минск, 31 октября, 2018, 17:11 — ИА Регнум. Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко заявил, что страны Запада должны убедить Киев начать реальное разведение сил у Станицы Луганская. Об этом Грушко заявил журналистам сегодня, 31 октября, в рамках встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ) в Минске.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Речь идёт о соглашении от 2016 года по разведению сил противоборствующих сторон в конфликте в Донбассе. Соглашение было подписано в том числе и украинской стороной. Разведение сил в районе населенных пунктов Золотое и Петровское состоялось. Но вот отвод сил в районе Станицы Луганской неоднократно срывался.

Грушко заявил, что Запад должен оказать нажим на Киев, чтобы формирования ВСУ были отведены в районе Станицы Луганской. Он подчеркнул, что отведение сил было согласовано на всех уровнях нормандского формата и закреплено в различного рода договоренностях. Однако Киев совершенно не собирается выполнять взятые на себя обязательства.