Курган, 31 октября, 2018, 17:25 — ИА Регнум. Среднесписочная численность работников организаций в Курганской области за девять месяцев 2018 года составила 220,6 тыс. человек и снизилась по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 0,3%. Численность рабочей силы в среднем составила 379,4 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Свердловскстате.

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

Уровень занятости населения в Курганской области с начала 2018 года составил 50,4%. При этом 27,5 тыс. человек, или 7,2% курганцев официально не имели работы. Тогда как в июне 2018 года в Зауралье насчитывалось 7,6% неработающих в соответствии с методологией Международной организации труда.

В органах службы занятости населения на конец сентября 2018 года зарегистрировано в качестве безработных 5,5 тыс. человек. На 100 заявленных вакансий приходилось 82 неработающих, вставших на учёт.